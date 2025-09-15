Nuove norme di verifica del sesso per le atlete: impatti e critiche

Nell’ambito delle competizioni sportive, la World Athletics e la World Boxing hanno recentemente annunciato l’introduzione di test del DNA per le atlete donne. Queste misure mirano a garantire la correttezza delle competizioni, stabilendo criteri chiari per la determinazione del sesso biologico. La decisione arriva dopo il controverso caso della pugile Imane Khelif, al centro di accuse di non essere “completamente donna” durante le Olimpiadi del 2024.

Dettagli sui nuovi regolamenti

Il test, che riguarda l’analisi del gene SRY, è già attivo per i Mondiali di atletica di Tokyo, iniziati il 13 settembre. Secondo gli enti sportivi, la rilevazione del gene SRY, normalmente presente nel cromosoma Y, è considerata un indicatore affidabile per determinare il sesso biologico. Sebastian Coe, presidente della World Athletics, ha sottolineato l’importanza di creare un ambiente in cui le donne possano competere senza sentirsi svantaggiate da barriere biologiche. La regola stabilisce che per competere nella categoria femminile, è necessario essere biologicamente donne.

Le categorie ammesse includono: donne biologiche, donne che non hanno utilizzato testosterone per almeno un anno e maschi biologici con specifiche condizioni sanitarie. In caso di presenza del cromosoma Y, gli atleti saranno sottoposti a ulteriori valutazioni da parte di specialisti clinici. Queste misure sono state adottate in risposta a preoccupazioni riguardanti equità e sicurezza nelle competizioni sportive.

Il caso di Imane Khelif e le reazioni

Il caso della pugile Imane Khelif ha sollevato un ampio dibattito. Dopo aver vinto un incontro, Khelif è stata accusata di non essere una donna, basandosi su speculazioni infondate riguardanti la sua struttura fisica. La pressione mediatica ha portato a una situazione in cui, dopo il rifiuto di sottoporsi al test genetico, Khelif non è stata ammessa ai Mondiali di pugilato a Liverpool. Questi eventi hanno evidenziato la necessità di regole chiare e di una comprensione più profonda delle dinamiche di genere nello sport.

La decisione della World Athletics e della World Boxing di introdurre test genetici è stata accolta con reazioni contrastanti. Mentre alcuni sostengono che tali misure garantiscano equità, altri, come l’associazione OII Europe, hanno criticato la scelta, definendo il test SRY “imperfetto” e richiamando l’attenzione su molteplici fattori che influenzano le prestazioni atletiche, non solo il testosterone.

Implicazioni e considerazioni future

La questione della classificazione degli atleti in base al sesso è complessa e solleva interrogativi etici e pratici. La divisione in categorie basate su età, sesso e peso non tiene conto delle numerose variabili biologiche che possono influenzare le prestazioni. Negli sport da combattimento, dove il rischio per l’incolumità degli atleti è elevato, è fondamentale trovare un equilibrio tra giustizia e sicurezza.

La biologia ci insegna che la sessualità non è binaria. È necessaria una maggiore sensibilità e comprensione da parte delle federazioni sportive per affrontare queste problematiche. Le nuove regole rappresentano un tentativo di risolvere un dilemma complesso, ma il dibattito è tutt’altro che chiuso. La sfida futura sarà quella di garantire competitività e sicurezza, rispettando al contempo la diversità biologica degli atleti.