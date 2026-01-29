Nuove norme sul Codice della Strada riguardanti l'uso di droghe alla guida

Recenti modifiche al Codice della Strada hanno sollevato dibattiti e preoccupazioni riguardo alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La Corte Costituzionale ha emesso una sentenza che chiarisce come interpretare la norma, stabilendo che le sanzioni si applicano solo a chi guida in condizioni che possano mettere a rischio la sicurezza della circolazione.

Le modifiche introdotte dall’articolo 187

, l’articolo 187 ha subito una riformulazione significativa. In precedenza, la legge puniva la guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto droghe. Ora, la norma si è evoluta, colpendo chi guida semplicemente dopo aver assunto sostanze stupefacenti, senza la necessità di dimostrare un’effettiva alterazione delle capacità. Questo ha generato preoccupazioni tra esperti e legali riguardo alla potenziale applicazione eccessiva della legge.

I dubbi sollevati dai giuristi

Un gruppo di giudici ha espresso perplessità riguardo a questa nuova formulazione. Secondo le loro osservazioni, la norma potrebbe essere interpretata in modo da punire individui che hanno assunto droghe anche molto tempo prima della guida, creando situazioni ingiuste e sproporzionate. Le associazioni legali italiane, come l’Unione delle camere penali e l’Associazione italiana dei professori di diritto penale, hanno presentato pareri per sostenere questa interpretazione preoccupante.

Interpretazione restrittiva da parte della Corte

La Corte Costituzionale ha risposto a queste critiche, affermando la necessità di un’interpretazione restrittiva della norma. È stato chiarito che non è più necessario dimostrare l’effettiva alterazione psico-fisica del conducente. Tuttavia, sarà necessario accertare la presenza di sostanze nei liquidi corporei che, in base alle attuali conoscenze scientifiche, possano influire sulle capacità di guida di un soggetto medio.

Dettagli sulla nuova modalità di accertamento

In pratica, ciò significa che le autorità dovranno verificare se i livelli di sostanze stupefacenti nel corpo del conducente superano le soglie considerate pericolose. La Consulta ha specificato che non è necessario dimostrare che l’assunzione della sostanza abbia effettivamente compromesso le capacità di guida, ma è essenziale provare che la quantità presente sia idonea a causare pericolo sulla strada.

Conseguenze per la sicurezza stradale

Queste modifiche rappresentano un passo importante nella lotta contro la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe. La Corte ha sottolineato che la sicurezza stradale deve rimanere una priorità assoluta. Le nuove norme mirano a garantire che solo chi effettivamente mette in pericolo gli altri conducenti venga punito. Ciò potrebbe portare a una maggiore responsabilizzazione degli automobilisti e a una diminuzione degli incidenti causati da sostanze stupefacenti.

Il futuro della normativa

Con l’entrata in vigore di queste nuove disposizioni, ci si aspetta un’implementazione più rigorosa dei controlli e delle sanzioni. Le autorità competenti dovranno formare il personale per gestire le nuove modalità di accertamento, garantendo che le misure siano applicate in modo equo e giusto. In questo modo, si mira a creare un ambiente più sicuro per tutti gli utenti della strada.