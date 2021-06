Nuove opinioniste al GF Vip 6: la frecciatina di Antonella Elia

Antonella Elia ha scagliato una frecciatina infuocata contro Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, nuove opinioniste del GF Vip.

Antonella Elia non sarà più opinionista al Grande Fratello Vip e, a quanto pare, come nuovi volti per il ruolo sarebbero state confermate la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, e Adriana Volpe, ex concorrente del GF Vip e che ha condiviso la stessa edizione a cui ha partecipato proprio Antonella Elia.

La showgirl ha scagliato una frecciatina contro le due colleghe che prenderanno il suo posto, e ha dichiarato: “Temo che non bastino e che non ce la faranno mai a sostituire me. Adriana è la maestrina e non mi aspetto niente da lei. Non si esporrà mai e cercherà di essere amica di tutti e di mantenere i vari equilibri. Sonia mi sembra molto sveglia e tagliente, ha le carte in regola per essere una brava opinionista”.

Per Sonia Bruganelli si tratta della prima esperienza come opinionista nel format televisivo mentre la partecipazione di Adriana Volpe come opinionista del programma era già stata richiesta dai fan dopo la sua partecipazione allo show.

Antonella Elia: i rapporti con Adriana Volpe

Nella casa del Grande Fratello Vip il rapporto tra Antonella Elia e Adriana Volpe è stato caratterizzato da frequenti alti e bassi e, dopo un periodo d’iniziale amicizia, le due si sono dette definitivamente addio.

A quanto pare il tempo non sarebbe bastato a permettere alle due di riallacciare i rapporti.

Antonella Elia: il fidanzato Pietro

Negli ultimi mesi Antonella Elia ha fatto discutere per la sua decisione di tornare insieme al compagno Pietro Delle Piane dopo frequenti e travagliati tira e molla. I due si erano lasciati definitivamente durante la loro partecipazione a Temptation Island ma poi la showgirl aveva affermato di aver cambiato idea ed era tornata tra le braccia dell’attore, suo grande amore. “È l’uomo della mia vita – ha confessato l’ex opinionista del Grande Fratello Vip – Mai nessuno mi aveva saputo riconquistare”. In tanti si chiedono se la storia tra i due sia destinata a durare o se un’altra rottura seguirà questo ennesimo ritorno di fiamma della coppia. Al momento sui social tutto tace e Antonella Elia sembra felice accanto all’attore.