Nuovi guai per il Louvre: chiude una galleria per fragilità strutture

Milano, 18 nov. (askanews) – Ancora guai per il Museo del Louvre dopo il sensazionale furto del mese scorso. La direzione del museo ha annunciato che la Galerie Campana, al primo piano dell’Ala Sully, è chiusa al pubblico a causa di carenze strutturali. La galleria, che ospita nove sale dedicate alla ceramica greca antica,così come pure gli uffici al secondo piano, sono chiusi per consentire indagini sulla particolare fragilità di alcune travi che sostengono i solai del secondo piano dell’ala sud del quadrilatero che circonda la Cour Carrée del Louvre.

Secondo una nota del museo, “data la loro complessa progettazione architettonica e i lavori strutturali e di ristrutturazione effettuati negli anni ’30, le travi del secondo piano di quest’ala mostrano segni di debolezza”.

La zona interessata dalla chiusura è situata nella stessa ala sud del museo nella quale lo scorso 19 ottobre dei ladri sono riusciti a entrare e impadronirsi di otto gioielli della Corona, per un valore stimato di 88 milioni di euro.