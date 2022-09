Nuovi incendi in Francia, ancora in fiamme la Gironda

Milano, 13 set. (askanews) – Non c’è pace per la regione fracese della Gironda, dopo i devastanti incendi di quest’estate le fiamme sono tornate. L’incendio è scoppiato lunedì pomeriggio nella foresta di Saumos. Circa 500 abitanti del villaggio sono stati evacuati. Oltre 300 pompieri hanno lavorato tutta la notte per riuscire a domare le fiamme. Il bilancio ancora provvisorio è di almeno 1.300 ettari di bosco andati distrutti.