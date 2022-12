Nuovi lupi bianchi nel parco naturalistico di Sainte-Croix

Roma, 15 dic. (askanews) – Aumenta la popolazione di lupi bianchi del parco naturalistico di Sainte-Croix, in Francia: otto nuovi esemplari di lupo artico che si vanno ad aggiungere al branco di cinque già presente nel parco. I nuovi lupi provengono dal parco naturalistico Domaine des Grottes de Han, in Belgio. La sfida è ospitarli a latitudini meridionali con il cambiamento climatico in atto: per questo nel parco sono state ricreate zone umide fluviali che restano fresche.