Nuovi missili russi su Kiev, il metrò diventa un rifugio

Milano, 16 dic. (askanews) – La Russia ha intrapreso un’ampia azione con attacchi missilistici contro le città ucraine, tra cui Kiev, Odessa, Mykolaiv e Kharkiv. Nella capitale ucraina, come di cosueto ormai da mesi, quando suona l’allarme uno dei rifugi più utlizzati dalla popolazione civile è il metrò.

“Lavoriamo nel teatro al piano di sopra, è un teatro nazionale. Abbiamo fatto le prove ma sappiamo che dobbiamo rifugiarci qui in metro perché al piano di sopra è pericoloso”, racconta l’attrice Lada Korovai.

“Questa mattina mi sono svegliata e ho visto un missile nel cielo e non sono rimasta sorpresa. L’ho appena visto e ho capito che dovevo andare in metro. Non è una sorpresa per me perché viviamo in questa situazione, è una guerra, è una vera guerra”.

“Stavo andando a scuola, ma è scattato l’allarme. Sono seduta qui da circa tre ore. Voglio andare a casa”, dice Katia, studentessa.

A Kiev e in molte città ucraine scarseggia l’acqua e salta la corrente.

Le autorità in queste ore raccomandano alla popolazione di restare al riparo nei rifugi.