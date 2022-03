Su internet ci sono già numerosi annunci per rivendere i nuovi orologi Swatch Omega, con un costo superiore di quasi 7 volte rispetto all'originale.

Nuovi orologi Swatch Omega già rivenduti sul web al costo di 1.800 euro

Solo un centinaio di persone sono riuscite ad acquistarsi il nuovo orologio Speedmaster MoonSwatch, nato dalla collaborazione tra Swatch e Omega, a Napoli. In fila c’erano tantissime persone, nonostante il costo dell’orologio fosse di 260 euro, ma in tanti non sono riusciti ad acquistarlo. Tra coloro che ce l’hanno fatta e che hanno ottenuto il nuovissimo modello del MoonSwatch c’è anche chi sta cercando di speculare e guadagnare.

Sui marketplace stanno iniziando ad esserci molti annunci di vendita dell’orologio, con tanto di scontrino che ne certifica l’acquisto. Gli orologi sono in vendita a 1.800 euro, ovvero un prezzo 7 volte più alto rispetto all’originale. Gli annunci sono stati pubblicati a Napoli, ma anche nel resto dell’Italia.

Le lunghe code per acquistare l’orologio

Il desiderio di acquistare il nuovo orologio firmato Swatch, in collaborazione con Omega, ha portato a lunghe code durante la notte in tutta Italia. Nel cuore di Napoli molti clienti hanno trascorso ore di attesa in fila, nella speranza di riuscire ad acquistare questi nuovi modelli. Il nuovo orologio, creato in 11 diversi modelli ispirati al Sistema Solare, è un omaggio allo Speedmaster Professional, storico modello di Omega usato dagli astronauti della Nasa, tra cui quelli che, nel 1969, hanno messo piede sulla Luna.