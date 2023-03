Sondaggi politici: Fratelli d'Italia e M5s in discesa, Pd in rimonta

Leggendo i sondaggi politici si capisce come lo scenario cambi continuamente: in calo FDI e M5S, sale il PD di Elly Schlein.

L’effetto Schlein continua a farsi sentire. I sondaggi parlano chiaro, evidenziando come la nuova segretaria del Partito Democratico stia aumentando il consenso del partito di centro-sinistra. Calano Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle. Lievi cambiamenti anche per Terzo Polo, Lega e Forza Italia. Il panorama sembra essere in costante movimento.

Sondaggi politici, la situazione del centro-destra

Cala di 1,2% Fratelli d’Italia. Anche a fronte di questa flessione, il partito di Giorgia Meloni rimane in testa con il 29,2%. In lenta risalita la Lega di Matteo Salvini, che punta alla doppia cifra con un 9,2% e uno 0,4% di aumento. In leggerissimo calo Forza Italia di Silvio Berlusconi, che si trova attualmente al 6,9%.

Sondaggi politici, la situazione del centro-sinistra

Alla seconda posizione, dopo Fratelli d’Italia, c’è proprio il Partito Democratico di Elly Schlein, che ha guadagnato un 2% tondo che lo ha portato al 19,2%, di dieci punti percentuali indietro rispetto al maggiore partito del Paese. Sul terzo gradino del podio il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che perde punti a favore del PD, fermandosi a 15,9%. Il Terzo Polo di Renzi e Calenda (Azione + Italia Viva) naviga a vista, guadagnando uno 0,4% che lo fa arrivare a 7,6%.