Nuovi studi rivedono emissioni in Italia a - 4,4 milioni di CO2

Roma, 9 giu. (askanews) – È stato presentato durante la conferenza stampa il volume “Carni e salumi: le nuove frontiere della sostenibilità”, scritto dagli autori Elisabetta Bernardi, Ettore Capri e Giuseppe Pulina.

Al centro dell’incontro il grande tema della sostenibilità. In un contesto globale in cui, secondo le stime FAO, la richiesta di alimenti di origine animale vedrà un aumento del 30% entro il 2050.

Ecco le parole di Luigi Scordamaglia, Consigliere delegato di Filiera Italia:

“C’è quasi un miliardo di agricoltori che vive con le loro famiglie e produce cibo sano legato alla terra. Oggi qualsiasi prodotto sintetico, come carne, e presto avremo latte, pesce e olio, porterà a tagliare il cordone cibo-terra e porterà il controllo dell’alimentazione in quattro laboratori di multinazionali nascoste dietro finte startup”.

Inoltre l’impatto ambientale della carne e le nuove attività di Carbon Farming sono stati gli argomenti toccati a margine della conferenza stampa.

Ha parlato Giuseppe Pulina, Presidente di Carini Sostenibili

“L’impatti della carne sul sistema ambientale, calcolati con le vecchie metriche per l’Italia valgono il 3,5% delle emissioni totali, ma se calcoliamo con le nuove metriche i sistemi zootecnici italiani raffreddano l’atmosfera. In quanto la maggiore emissione è quella di metano, ma esso quando si riduce nell’atmosfera venendo ossidato, raffredda l’atmosfera”.

È intervenuto in ultimo Ettore Capri, Professore di Chimica Agraria Università Cattolica del Sacro Cuore:

“Carbon Farming rappresenta l’attività più importante soprattutto per le politiche nazionali e internazionali che vedono nell’agricoltura giocare un ruolo fondamentale. È un’insieme di tecnologie che sono in grado di bloccare anche per lunghi periodi l’anidride carbonica e quindi ridurre quelli che sono gli impatti ambientali che derivano dall’anidride carbonica”.

Una giornata che si è posta l’obiettivo di promuovere un consumo consapevole e la produzione sostenibile degli alimenti di origine animale.