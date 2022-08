Nuovo amore in vista per Francesca Michielin? Ecco di chi si tratta

Nella vita di Francesca Michielin sarebbe stato fatto posto ad un nuovo amore. La giovane artista ha detto molto di lui con delle foto sui social.

La vita di Francesca Michielin va a gonfie vele e presto inizierà una nuovissima ed emozionante esperienza nelle vesti di conduttrice di X-Factor. Inutile dire che per lei è un ritorno alle origini. Proprio dal reality targato Sky è iniziata la sua carriera segnata da molti successi.

Ora però, sembra che per lei si stiano aprendo anche le porte di un nuovo amore. L’artista ha pubblicato alcune foto dove appare accanto un giovane con il quale ha trascorso dei rilassanti giorni in montagna. Va tuttavia precisato che nel post in questione condiviso da Francesca Michielin su Instagram, il giovane lo vediamo di sfuggita attraverso un’ombra.

Francesca Michielin, in arrivo un nuovo amore: di chi si tratta

Di questo giovane, per il momento, abbiamo poche ma essenziali informazioni. Stando a quanto si apprende, la “nuova fiamma” di Francesca Michielin si chiama Davide Spigarolo. Sul profilo Instagram di quest’ultimo è possibile leggere che di professione fa l’osteopata e che si è laureato in Scienze Motorie.

“Non basterà settembre…”

Anche il giovane osteopata ha pubblicato sui social un post davvero romantico, ma anche pieno di foto suggestive di paesaggi di montagna. Qui vediamo i due mentre si abbracciano o ancora l’uno accanto all’altra e il pascolo sullo sfondo : “So much for summer love and saying “us”, ha scritto Davide in inglese. “Non basterà settembre per dimenticare le montagne di cose che ci siamo detti”, ha invece scritto Francesca Michielin.