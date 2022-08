Amore in vista per Jessica Alves? La Barbie umana è stata sorpresa con un uomo

Per la Barbie umana potrebbe esserci un nuovo amore all'orizzonte. Jessica Alves è stata sorpresa con uomo di cui non si conosce l'identità.

L’avevamo lasciata qualche giorno fa quando aveva confessato il suo desiderio di diventare madre e di essere alla ricerca di qualcuno con il quale condividere quel sogno. Ora pare che per Jessica Alves possa esserci all’orizzonte un nuovo amore.

La donna, conosciuta anche come Barbie umana – riporta Tgcom24 – è stata sorpresa nella Capitale mentre si trovava in compagnia di un uomo. Almeno per il momento non ci è dato sapere quale possa essere la sua identità.

Jessica Alves è stata paparazzata con un uomo

Dal profilo Instagram della donna emerge la grande sicurezza nel mostrarsi in ogni occasione davanti ai fotografi. Questo è ciò che è possibile anche notare da uno scatto che è stato mostrato sempre dalla testata.

Con indosso un abito attillattissimo rosa dalle tonalità fluo, Jessica non ha perso tempo e si è messa subito in posa. L'”uomo misterioso” è apparso in camicia e bermuda e ha scelto invece la via della sobrietà. In ogni caso l’espressione radiosa di Jessica Alves lascia spazio a ben pochi dubbi e se son rose fioriranno.

“Voglio un amore e una famiglia vera”

Recentemente Jessica Alves aveva rivelato al settimanale Nuovo che per lei il prossimo passo era quello di costruire una vera famiglia. Tra le persone che si erano fatte avanti c’è anche l’ex gieffino Giacomo Urtis, una proposta questa che, pur avendola apprezzata, non è a quanto pare compatibile con le esigenze della Barbie umana: “Giacomo è sempre impegnato con il lavoro, non so se è pronto a diventare padre come lo sono io a diventare madre.

Meglio cercare un altro uomo italiano”.