Nuovo amore in vista per Virginia Raffaele: ecco chi è

Virginia Raffaele si è finalmente innamorata. L'attrice è stata paparazzata con lui all'uscita del Teatro Lirico. Ecco chi è.

C’è amore nell’aria per l’attrice romana Virginia Raffaele. La donna è stata “paparazzata” mentre si trovava in “dolce compagnia” con il collega Thomas Santu all’uscita del teatro lirico. A dare la notizia è stato il settimanale Oggi la cui uscita è prevista giovedì 17 febbraio.

Ecco cosa sappiamo di lui.

Nuovo amore per Virginia Raffaele, cosa sappiamo finora

Le notizie che abbiamo finora su di loro sono ancora poche. Dalla foto diffusa dal settimanale emerge tuttavia che tra i due c’è grande complicità. Stando a quanto si apprende i due si sono incontrati all’uscita del Teatro Lirico dove va in scena lo spettacolo dell’attrice Samusà. Diversi i fan che l’avrebbero aspettata per ricevere un autografo e tra loro era presente anche Thomas che si sarebbe unito con la Troupe a cena.

I momenti di tenerezza

Al termine della lunga serata c’è stato spazio anche per le tenerezze con i due che avrebbero passeggiato molto vicini, tra un bacio e l’altro, un abbraccio e l’altro. Di Thomas Santu sappiamo che è nato nel 1991. Attore e cantante, il giovane che ha 10 anni in meno di Virginia Raffaele ha nel suo curriculum diverse partecipazioni non solo in teatro, ma anche in televisione e nella pubblicità.