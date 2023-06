Chiusa la relazione con Lorenzo Amoruso, pare che Manila Nazzaro abbia ormai trovato un nuovo amore. Mentre il gossip e le critiche esplodono, l’ex Miss Italia ha postato un duro sfogo sui suoi canali social.

Nuovo amore per Manila Nazzaro: di chi si tratta?

La relazione tra la speaker radiofonica ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Manila Nazzaro e l’ex calciatore Lorenzo Amoruso ormai è storia. La fine della love story è stata annunciata dalla stessa Nazzaro durante un’intervista rilasciata a Verissimo. Nello studio di Silvia Toffanin, la donna ha rivelato che ad allontanarla dal compagno sono state le loro visioni troppo diverse su argomenti molto importanti come, ad esempio, il matrimonio.

Poco dopo la separazione della coppia, tuttavia, Amoruso ha fatto riferimento a un presunto tradimento dell’ex Miss Italia.

Vero o meno che fosse il tradimento, sembra essere quasi certo che la Nazzaro abbia ritrovato l’amore con un ballerino di Ballando con le Stelle. Si tratterebbe, nello specifico, di Stefano Oradei. Al momento, la diretta interessata non ha ancora confermato in via ufficiale la nuova relazione anche se i due sono stati spesso avvistati insieme nello stesso posto e si sono scattati foto con amici e amiche in comune.

Lo sfogo: “Criticata perché ho deciso di liberarmi di una storia sbagliata”

In merito alla relazione con Amoruso oramai giunta a capolinea, la Nazzaro ha recentemente postato un lungo sfogo sul suo account Instagram, lanciando così alcune frecciatine all’ex compagno.

“Sono giorni ormai che nel mio profilo leggo solo commenti di questo genere: vergognati, fai schifo, dovresti sparire. Il tutto al limite della diffamazione e dello sciacallaggio mediatico. Sono stata messa alla gogna da chi professava sentimenti ma i sentimenti e il rispetto sono ben altro. Predicate rispetto e poi non lo mettete in pratica. Tutto questo perché ho deciso di liberarmi da una storia sbagliata. Tutto questo perché ho avuto il coraggio di scegliere di essere felice. Care donne abbiate il coraggio di scegliere con fierezza chi avere accanto, anche se a noi donne questa libertà non viene né perdonata né compresa”, ha tuonato l’ex gieffina scagliandosi contro chi, in questi mesi, ha duramente criticato le sue scelte di vita.

“Quando raccontavo che la felicità costa mi riferivo anche a questo perché siamo noi donne per prime a non comprendere le altre donne. Ed ora, se volete mettere alla gogna una donna che ha deciso di amare e di essere felice fatelo pure… ma sappiate che a perdere saremo sempre e solo noi donne, a cui viene criticata e inondata di insulti la libertà di vivere felici e fiere della nostra forza”, ha concluso.