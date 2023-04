Nuovo bollettino medico: Berlusconi in costante miglioramento

Silvio Berlusconi prosegue la sua permanenza al San Raffaele di Milano dove è ricoverato per curare la sua leucemia

Come sta Silvio Berlusconi? Secondo l’ultimo bollettino medico che è stato fatto dai medici che lo stanno seguendo, il Cavaliere sarebbe ormai da qualche giorno in costante miglioramento. Il leader degli Azzurri, però, deve restare ricoverato in terapia intensiva.

Silvio Berlusconi, il nuovo bollettino medico: “In costante miglioramento”

I medici dell’ospedale San Raffaele Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri si sono occupati di dare un nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato ormai da una settimana al San Raffaele di Milano. “Nelle ultime 72 ore si è assistito a un ulteriore costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria” – spiegano i medici -“Il quadro clinico complessivo indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo.”

Il ricovero nel reparto di terapia intensiva

Che Berlusconi fosse affetto da leucemia è diventato notizia di dominio pubblico soltanto nelle ore successive al suo ricovero, ma da quanto si è appreso, il Cavaliere ne soffriva già da tempo. Le complicazioni sono giunte a seguito di un’infezione polmonare. I medici hanno deciso di mantenerlo in un ambiente il più possibile protetto: ecco perché Berlusconi deve rimanere in terapia intensiva.