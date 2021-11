Nuovo codice della strada, in arrivo maximulte sui parcheggi

Milano, 10 nov. (askanews) – Dalle multe salatissime per i parcheggi selvaggi sino alla stretta su cellulari e pc, dalla durata del foglio rosa (da 6 passa a 12 mesi) fino alle telecamere per i passaggi a livello e nuovi obblighi per i comuni che incassano le multe: molte le novità grazie al nuovo Codice della strada nel segno di una maggiore civiltà. Come ci racconta il segretario Unasca, Emilio Patella: “Un occhio particolare è stato dedicato ai pedoni e alla mobilità ciclabile, in particolare ai monopattini.

Poi ci sono ancora piccole cose relative al conseguimento della patente, alcuni piccoli aggiustamenti, e una norma di incoraggiamento ai giovani che vogliono uscire dal reddito di cittadinanza o che comunque vogliono trovare lavoro, nell ambito dell autotrasporto perché mancano gli autisti professionali, quindi c è questo sforzo. E poi qualcosa è cambiato nell’inasprimento di alcune sanzioni”.

Si passa ad esempio da 168 euro e perdita di 2 punti a 670 euro e la perdita di 6 punti per chi parcheggia sugli spazi riservati ai disabili secondo il nuovo Codice della strada.

Inoltre, con il nuovo foglio rosa che avrà la durata di 12 mesi, chi vuole prendere la patente avrà a disposizione non 2 ma tre prove.

E ancora una significativa attenzione ai pedoni: “è stata modificata leggermente la norma che diceva che va data la precedenza agli attraversamenti pedonali: prima si parlava di pedoni che stanno per attraversare, adesso si dice giustamente coloro che si stanno preparando ad attraversare”.

Attraversare ovviamente in sicurezza. E poi ancora per i comuni, l’obbligo di trasparenza: dire quanto incassano dalle multe e come spendono quanto incassato. Il 50% dell’incasso già per obbligo di legge doveva essere utilizzato per la sicurezza stradale.

Servizio di Cristina Giuliano

Montaggio Gualtiero Benatelli

Immagini askanews, Internet