Nuovo decreto Covid in arrivo: importanti novità per la scuola

Scuola, nel nuovo decreto covid potrebbe essere eliminata la dad per gli studenti delle medie e superiori vaccinati o guariti

Nel nuovo decreto Covid che il governo si appresta a licenziare dopo la riunione del Consiglio dei Minsitri di oggi, tra le misure più attese figurano quelle relative alla scuola. Ecco le possibili novità in bozza.

Nuovo decreto covid, novità per la scuola

Nel nuovo e attesissimo decreto Covid che potrebbe già arrivare dopo la riunione del Consiglio dei Ministri previsto per oggi alle 16, il Governo si appresta a fare un primo e importante passo verso l’uscita dell’emergenza Covid.

Tra le misure più attese – come il possibile Green Pass “a tempo indefinito”per chi ha ricevuto la terza dose o è guarito dal covid – figurano indubbiamente quelle legate alla scuola. Alcune sono ancora vaghe e da mettere nero su bianco, altre sembrano invece già ben definite nella bozza da appprovare.

Due le linee guida seguite: rendere più omegenee le regole le regole nella scuola e ridurre quanto più possibile il ricorso alla Dad.

Rendere più omogenee le regole per la scuola

Già sono trapelate sui giornali alcune importanti novità sulle quali però spetta l’ultima parola del Comitato Tecnico Scientifico, convocato prima del Consiglio dei Ministri di oggi. Che, anticipa oggi il Corriere della Sera, “Deve indicare se è possibile che in tutte le scuole, dalle elementari alle superiori, si applichino le stesse regole o se è necessario attendere ancora un po’ e procedere per gradi, iniziando ad eliminare la dad per gli studenti delle medie e superiori vaccinati o guariti, indipendentemente dal numero di contagiati in classe.

Potrebbero continuare ad andare a scuola, con mascherina Ffp2, in regime di autosorveglianza, come avviene per gli adulti contatto di positivi”.

Dimezzata la durata della Dad

In attesa di capire la soluzione che il governo adotterà. il Corriere della Sera anticipa due novità che ” sono già decise e scritte nella bozza del decreto che entro stasera dovrà essere licenziato: la dad, la ddi — o comunque la sospensione dell’attività in presenza per le scuole materne — quando necessaria durerà soltanto 5 giorni e non più dieci.

Per i positivi non vaccinati invece rimangono i 10 giorni di isolamento.Una riduzione si applica a partire dalle scuole materne”.

Semplificazone del rientro in classe

L’altra novità molto probabile è la semplificazione del rientro in classe: soltanto i positivi dovranno presentare il certificato medico mentre per gli studenti contatti stretti di un positivo non vaccinati basterà il tampone.