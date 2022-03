Nuovo decreto Covid, le regole per la scuola: Dad, mascherina e gite

"Torniamo verso la normalità": lo fa sapere il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi commentando le nuove norme approvate in Cdm.

Dopo le novità per l’esame di Maturità 2022, la scuola cerca una nuova normalità ai tempi del Covid: quali sono le regole previste dal nuovo decreto?

Nuovo decreto Covid, le regole per la scuola

La pandemia ha rivoluzionato gli equilibri e la routine anche dei più piccoli.

La Dad, protratta per mesi, ha stravolto il concetto di socialità, non favorendo lo studio e la formazione dei giovani studenti. Il nuovo decreto Covid stabilisce le nuove regole che riguardano la scuola, dalle mascherine all’isolamento.

Il decreto Covid sulle riaperture è stato approvato all’unanimità giovedì 17 marzo. Le nuove norme approvate in Consiglio dei ministri prevedono dall’1 aprile la didattica a distanza solo per gli studenti positivi.

La classe non viene messa in quarantena anche se si superano i 4 casi di Covid. In tal caso però, gli studenti dovranno rispettare il regime di autosorveglianza. Tornano le gite scolastiche e resta l’obbligo di indossare la mascherina, ma basta quella chirurgica (e non più necessariamente la Ffp2).

Non solo gite didattiche e viaggi d’istruzione: il nuovo decreto permette di organizzare anche le manifestazioni sportive. Inoltre, è prevista la proroga del personale scolastico Covid fino al termine dell’anno scolastico 2021/2022, sia per i docenti sia per il personale Ata.

Le parole del ministro

Bianchi Patrizio Bianchi, il ministro dell’Istruzione, ha fatto sapere che anche la scuola procede verso un ritorno alla normalità, “seppur con le necessarie cautele”. Infatti, ha ricordato: “Manterremo ancora l’obbligo della mascherina chirurgica e la raccomandazione della distanza interpersonale”. Alle materne, invece, i dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati solo dai docenti.

Quindi ha aggiunto: “Abbiamo anche approvato la proroga fino alla fine delle lezioni dei contratti dell’organico per l’emergenza.

Mi sono battuto per questa misura che consente alle scuole di poter contare ancora sul sostegno di questo personale per gestire l’uscita dalla fase di emergenza”. Per questo motivo, vengono stanziati altri 200 milioni di euro. Le risorse si aggiungono a un incremento di 70,5 milioni destinato al Fondo per l’emergenza epidemiologica. Bianchi ha poi ribadito: “Cominciamo a guardare avanti. Lo facciamo con fiducia, mettendoci in cammino verso una nuova fase“.