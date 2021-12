Giovedì 23 dicembre arriverà un nuovo decreto per contenere la diffusione del Covid, soprattutto nel periodo delle festività natalizie. Le ipotesi.

Nuovo decreto, ipotesi terza dose dopo quattro mesi e green pass ridotto

Il governo sta cercando di accelerare sulla terza dose e ha già preparato alcune mosse, come per esempio portare da 9 a 5 o 6 mesi la validità del Green Pass, riducendo a 4 mesi l’intervallo tra la seconda e la terza dose di vaccino.

Gli esperti sono convinti che il booster sia l’unica mossa per contrastare la variante Omicron e mantenere l’Italia in vantaggio rispetto agli altri Stati, tenendo lontane ipotesi di lockdown e altre chiuruse. Al momento poco più di 15 milioni di italiani hanno effettuato la terza dose. Secondo gli esperti sono troppo pochi, soprattutto tenendo conto che ieri i positivi sono stati 30.798, i morti 153 e i ricoverati poco più di mille.

Per questo stanno valutando di ridurre da 5 a 4 mesi il tempo che deve trascorrere tra la seconda e la terza dose.

Nuovo decreto, gli esempi di altri Paesi europei

In Europa diversi Paesi hanno già intrapreso questa strada, per cercare di contrastare la variante Omicron. Il primo è stato il Regno Unito, dove la variante sta superando ogni record. A seguire la Germania, dove la commissione tedesca sui vaccini ha raccomnadato di somministrare la terza dose a tre mesi dalla seconda.

La Svizzera è passata da 6 a 4 mesi di intervallo. Il decreto di Natale, per spingere i cittadini a fare il booster, conterrà sicuramente la riduzione della validità del Green Pass anche per l’Italia. Riducendo a 5-6 mesi la durata del certificato, i milioni di cittadini che si sono vaccinati tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno saranno costretti a fare la terza dose immediatamente.

Lo scopo è quello di ridurre le ospedalizzazioni.

Nuovo decreto, altre ipotesi e nuove misure

Il governo sta studiando nuove misure. La più importante è l’estensione del Super Green pass al mondo del lavoro pubblico e privato, dopo che è già stato reso obbligatorio per personale sanitario, scolastico e forze dell’ordine. L’obbligo della mascherina all’aperto su tutto il territorio nazionale è l’ipotesi più certa, con l’aggiunta di avere una mascherina Ffp2 per salire sui mezzi pubblici e per entrare nei luoghi al chiuso. L’ipotesi di rendere obbligatorio il tampone per andare al cinema o a teatro, anche per i vaccinati, si scontra con la contrarietà del ministro della Cultura Dario Franceschini, di Renato Brunetta, Matteo Salvini e dei governatori. Potrebbe entrare in vigore nei luoghi al chiuso senza posti assegnati. Si va anche verso il divieto delle feste in piazza a Capodanno. Stanno studiando anche l’ipotesi di rendere obbligatorio il Super Green pass per navi, treni a lunga percorrenza, aerei e per entrare nei centri commerciali. Sembra, invece, essere stata accantonata la possibilità di renderlo obbligatorio per gli studenti.