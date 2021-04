Nuovo decreto, le faq del Governo, su spostamenti, coprifuoco e pass verde

Spostamenti, certificazione verde, coprifuoco e seconde case. Ecco a cosa bisognerà prestare attenzione dal 26 aprile.

A partire dal 26 aprile con il nuovo decreto legge potremo assistere a nuove riaperture, ma anche a molte chisure e limitazioni che saranno confermati. Dal coprifuoco, passando per la nuova certificazione verde che attesta l’avvenuta vaccinazione, allo spostamento verso le seconde case…

molte saranno le limitazioni in vigore fino al prossimo 31 luglio a cui bisognerà prestare particolare attenzione. Sul sito del Governo sono già disponibili le faq relative alle domande piu frequente del nuovo decreto legge. Ecco alcune domande che potresti esserti già posto.

Nuovo decreto, le faq del Governo

Coprifuoco confermato dalle ore 22 alle 5, spostamenti tra regioni arancione e rosse, certificazione verde per chi riceve il vaccino, seconde case…

queste alcune tra le domande più frequenti sulle nuove restrizioni che entreranno in vigore dal 26 aprile e rimarranno valide fino al prossimo 31 luglio.

Coprifuoco

Probabilmente tra le misure più discusse e criticate. Previsto attualmente fino al 31 luglio, è tuttavia sottoposto a verifica. Pertanto a seguito dell’andamento della curva dei contagi può decadere o venire posticipato a seconda della diminuzione o dell’aumento della curva.

La certificazione verde

Una delle domande più frequenti. Questo certificato attesta l’avvenuta vaccinazione della persona. Viene rilasciato dall’ente dove dove si è stati vaccinati o dal medico di base. Serve per gli spostamenti tra regioni arancione e rosse.

Spostamento tra regioni

Tra quali regioni ci si può spostare? Quali sono le limitazioni? A partire dal 26 aprile ci si potrà spostare tra regioni gialle senza limitazioni, mentre se ci si sposta tra regioni rosse e arancioni per motivi di lavoro sarà sufficiente l’autocertificazione. Per quanto riguarda il tampone per viaggiare, i bambini di età inferiore ai due anni ne saranno esenti.

Spostamento nelle seconde case

Per ciò che riguarda le seconde case, sarà consentito se in zona gialla o arancione recarvisi al massimo di quattro persone anche con parenti o amici. Se in zona rossa solo con i propri familiari.

Sport all’aperto

Buona notizia per gli sportivi che potranno tornare a praticare il calcetto e altri sport di contatto, pur rimanendo ancora vietato l’utilizzo di spogliatoi.