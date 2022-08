Nuovo dramma per Britney Spears: “I figli non la vogliono più vedere”

I figli di Britney Spears avrebbero deciso di non vedere più la cantante.

Secondo indiscrezioni un nuovo dramma ha stravolto la vita di Britney Spears: i due figli dell’ex Reginetta del Pop non vorrebbero più vederla.

Britney Spears: il rapporto con i figli

Secondo un rumor circolato in rete in queste ore, i due figli avuti da Britney Spears insieme all’ex marito Kevin Federline (Sean Preston e Jayden) avrebbero deciso di non rivolgerle più la parola.

La notizia ovviamente non ha ricevuto conferme né smentite e da sempre la cantante ha dichiarato il suo amore per i figli. I due figli dell’ex Reginetta del pop non avrebbero preso parte neanche al suo matrimonio con Sam Asghari, ma al momento anche questa notizia non ha ricevuto conferme.

Britney Spears sta attraversando un periodo complesso dopo la fine della custodia da parte di suo padre e dopo l’aborto avuto nei mesi scorsi.

In tanti tra i suoi fan sui social continuano a manifestare la loro preoccupazione per la cantante, che spesso si è mostrata in abiti succinti o completamente senza veli.

Britney Spears: come sta

Secondo alcuni fan Britney Spears non starebbe bene e per questo si comporterebbe in maniera così strana attraverso i social. Sulla questione si è espressa anche l’ex showgirl italiana Sara Tommasi, che ha dichiarato di riconoscersi in alcuni comportamenti avuti dall’ex Reginetta del pop.

”In lei rivedo me stessa, i miei comportamenti. Quando stavo male, ovunque fossi, mi spogliavo e mi facevo fotografare. Quindi, secondo me, questo spogliarsi compulsivamente sui social è una richiesta di aiuto”, aveva dichiarato Sara Tommasi.