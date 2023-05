L''ennesimo infortunio sul lavoro, purtroppo mortale, è avvenuto questa mattina a Bagolino (Brescia), in un bosco in località Cerreto

Tragico incidente sul lavoro questa mattina a Bagolino (Brescia), nel quale ha perso la vita un operaio di 33 anni. L’uomo è stato schiacciato da un albero durante le operazioni di taglio. L‘ennesimo infortunio sul lavoro nel nostro Paese è avvenuto intorno alle 11.30, in un bosco situato nella località di Cerreto. Sul posto sono immediatamente intervenuti l’elisoccorso, un’ambulanza, i vigili del fuoco, i carabinieri e l’Asst (Azienda socio-sanitaria territoriale) per gestire l’emergenza.

Altro tragico incidente in Sardegna

Purtroppo, la giornata di oggi, 25 maggio, ha registrato poco dopo un altro tragico incidente sul lavoro, del quale abbiamo avuto notizia da pochi minuti. Un grave incidente s si è verificato nella tarda mattinata presso l’ecocentro di Portoscuso, un piccolo comune nel Sulcis, nel sud della Sardegna. Un operaio è deceduto dopo essere caduto nel compattatore dei rifiuti. L’allarme è stato segnalato intorno alle 12.30 e sul posto sono immediatamente intervenuti i medici del servizio di emergenza 118, che hanno inviato un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso. Purtroppo, non è stato possibile fare nulla per salvare la vita dell’uomo. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti per le indagini e le valutazioni necessarie.

Infortunio sul lavoro, i dati Istat

Nemmeno un mee fa la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro ha compiuto vent’anni. Istituita nel 2003 dall’Ilo, -Organizzazione internazionale del lavoro – come momento di riflessione e confronto sui temi legati alla cultura della prevenzione nei contesti professionali, si celebra ogni anno il 28 aprile. econdo quanto riportato dall’Inail, nel 2022 sono state presentate in Italia 697.773 denunce di infortunio sul lavoro, registrando un aumento del 25,7% rispetto all’anno precedente. Di queste, 1.090 sono stati registrati come casi mortali ( in questo caso però il 10,7 % in meno rispetto al 2021).