Esce il nuovo libro di Vincenzo Morabito, “Digital Entrepreneurship, Management, System and Practice”, un saggio sull’imprenditoria digitale. Nel testo il Professor Morabito analizza il contesto attuale, presentando al lettore una panoramica con esempli esplicativi che possano diventare uno strumento di comprensione dell’imprenditoria digitale.

“Con il mio ultimo libro – racconta Vincenzo Morabito in un’intervista per Arena Digitale – intendo proseguire la missione dei miei precedenti lavori, cioè fornire sia una pragmatica “cassetta degli attrezzi”, sia spunti di riflessione originali sull’argomento. Perciò anche qui ogni tematica sarà analizzata nei suoi aspetti tecnici e gestionali, tramite il supporto di casi studio, esempi e modelli teorici di riferimento.”

Digital Entrepreneurship, il nuovo libro di Vincenzo Morabito

Il saggio sviluppa tre assi principali, come spiegato dallo stesso Vincenzo Morabito. Nel primo l’autore affronta le questioni di strategia e gestione interessanti per l’imprenditoria digitale. La seconda parta invece si concentra sul ruolo della tecnologia, con un focus sui principali modelli e sistemi informativi aziendali. Nell’ultima parte viene infine presentata una raccolta di casi studio sulle sfide e lo sviluppo dell’imprenditorialità digitale, prendendo a riferimento i settori: fintech, manifatturiero e fashion.

Il libro è pubblicato dalla prestigiosa Cambridge University Press, e si aggiunge alla lunga lista di pubblicazioni di Vincenzo Morabito che oltre a essere Professore di Organizzazione Aziendale presso il Dipartimento di Management e Tecnologia dell’Università Bocconi, vanta una proficua produzione letteraria nell’ambito dell’innovazione digitale, con un H-index pari a 19, un i10-index pari a 34 e oltre 1800 citazioni.

Vincenzo Morabito: “Digital Entrepreneurship” e digital mindset

Da esperto di innovazione digitale il Professor Vincenzo Morabito con “Digital Entrepreneurship” presenta uno strumento pratico per comprendere il mondo dell’imprenditoria digitale e coglierne le possibilità. Un testo che parla dunque anche a giovani imprenditori e che pone al centro il tema del corretto mindset imprenditoriale.

Il Professor Morabito ha infatti ribadito che fare innovazione vuol dire andare oltre alla semplice adozione di nuove tecnologie, ma proprio sviluppando un digital mindset in grado di affrontare i continui cambiamenti propri del mondo digital, investendo al contempo sulla formazione.

Vincenzo Morabito, biografia

Vincenzo Morabito insegna da oltre vent’anni presso l’Università Bocconi dove è Responsabile dei corsi di Organizzazione e Sistemi Informativi, Management dei Sistemi Informativi nei diversi corsi di Laurea e nei Master dell’Università. Per diversi anni ha ricoperto anche il ruolo di Direttore del Master in Management dei Sistemi Informativi e ha partecipato a diversi progetti di ricerca, anche finanziati dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Nel corso della sua carriera ha svolto diverse attività di ricerca presso alcuni dei centri di internazionali più rinomati: il MIT Sloan School of Management di Boston, il Center for Information System Research in Florida e al Decision and Information Science Department dell’Università della Florida.