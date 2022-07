Nuovo maxi- incendio a Roma: le fiamme hanno raggiunto un centro sportivo e minacciano le case

Il nuovo incendio nella zona nord ovest di Roma si è sviluppato in fretta a causa del vento caldo. Le fiamme sono visibili dal centro storico

Nuovo incendio a Roma, a poca di stanza da quello di una settimana fa che ha distrutto un centro estivo per bambini. Le fiamme sono arrivate fino a un centro sportivo e minacciano le palazzine che si affacciano sul verde

Nuovo incendio a Roma

Un grande incendio si è sviluppato nella zona nord ovest di Roma coinvolgendo l’area della Pineta Sacchetti a poca distanza dal luogo dove la scorsa settimana un altro rogo aveva distrutto un centro estivo per bambini, una rimessa con 150 camper e il deposito del mercato rionale di Casalotti. Molti testimoni parlano di fumo visibile fino al centro storico e le prime foto iniziano anche a circolare sui social. Il focolaio si sarebbe sviluppato nel parco del Pineto per poi propagarsi a causa del vento caldo.

Le fiamme raggiungono centro sportivo

Le fiamme hanno raggiunto il centro sportivo Vis Aurelia danneggiando alcune strutture in legno. “Tutti i ragazzi sono stati messi in salvo – spiega Massimo Anselmi, uno dei proprietari del centro Vis Aurelia a Repubblica – c’erano più di 150 ragazzi. Sono stati fatti evacuare e stanno bene, li abbiamo portati immediatamente in una zona sicura. Le fiamme prima erano nella parte dei campo, poi si sono spostate.

L’incendio si muove con grande rapidità”.

Presso il circolo sportivo The Fox di via Ettore Stampini, dove sono stati evacuati alcuni bambini a causa del fumo denso.

I vigili del fuoco impegnati tutto il giorno

Sul posto al lavoro i vigili del fuoco – presenti con sette squadre anche con l’ausilio di un elicottero – il servizio giardini di Roma Capitale e la protezione civile. Il timore è che le fiamme possano raggiungere le palazzine che si affacciano sul verde.

Oltre al maxi incendio divampato nel parco del Pineto, i vigili del fuoco sono impegnati da questa mattina nello spegnimento di numerosi incendi in varie zone della città e in provincia come quello sulla Roma Fiumicino dove stanno bruciando sterpaglie ai lati della carreggiata.

(Credit immagine, screen video twitter @Arrigo Emiliano)