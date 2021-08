Nuovo minerale trovato in un meteorite: la scoperta è italiana

La scoperta dell'elgoresyte è stata possibile grazie a un team di ricercatori: novità assoluta per il nuovo minerale trovato nel meteorite.

Un nuovo minerale è stato scoperto all’interno di un meteorite che potrebbe trovarsi, secondo gli esperti, nella zona più interna di Marte. La scoperta dell’elgoresyte è stata possibile grazie a un ricercatore dell’Università di Firenze. La notizia è stata diffusa dall’agenzia stampa Agi.

Nuovo minerale scoperto in meteorite, la scoperta è italiana

Il materiale presenta delle caratteristiche che ad oggi non erano ancora conosciute. C’era soltanto l’ipotesi in merito, ma nulla di più. Il minerale elgoresyte potrebbe essere presente, anche in maniera abbandonante, proprio nel cuore di Marte. La scoperta è stata possibile grazie allo studioso Luca Bindi che ha fatto parte di un gruppo internazionale. Scoperto all’interno del frammento di meteorite questo particolare minerale.

L’evento è stato possibile dopo tanto lavoro alle spalle da parte dei ricercatori.

Nuovo minerale scoperto nel meteorite, tanti gruppi al lavoro

Il team fa parte di diversi nazioni tra cui anche Cina, Francia, Germania e Giappone. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista ACS Earth and Space Chemistry. Il minerale scoperto è stato isolato dal campione di un meteorite, chiamato Suizhou, caduto nel 1986 a Dayanpo (Cina). Quest’ultimo si è formato dopo lo scontro fra alcuni asteroidi nello spazio, in condizioni di pressione e con temperature alquanto proibitive.

La composizione chimica è di magnesio e ferro talmente alta da ipotizzare che il materiale faccia parte prevalentemente del mantello di Marte.

Nello specifico si tratta di un silicato di magnesio che contiene al suo interno ferro e alluminio. “Se pensiamo che il minerale che fino a oggi è attestato come componente principale del mantello terrestre, la bridgmanite, quello che abbiamo scoperto – commenta Bindi – ha una quantità di magnesio e ferro talmente elevata da farne il candidato ideale per la composizione del mantello marziano”.

Sulla questione ha parlato il docente che ha scoperto il materiale. “Sebbene i dettagli della composizione del mantello di Marte siano ancora oggetto di discussione – spiega Bindi, ordinario di Mineralogia Università di Firenze – sembra certo che contenga una quantità di magnesio e ferro più elevata rispetto alla Terra. Sul nostro pianeta non è mai stato trovato un minerale simile“.

Intanto i risultati dell’analisi, condotta da ricercatori provenienti da tutto il mondo, sono stati approvati dalla Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification della International Mineralogical Association. Il meteorite prende il nome da Ahmed El Goresy, scienziato egiziano molto affermato per la conoscenza di meteoriti che hanno subito fenomeni di shock.