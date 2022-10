Indennità parlamentare, spese di viaggio e di soggiorno, rimborso per le spese telefoniche: lo stipendio di deputati e senatori.

Giovedì 13 ottobre è stata inaugurata la 19esima legislatura e il Parlamento si è riunito per la prima volta dopo le elezioni. Ma quanto guadagnano deputati e senatori? Tra indennità parlamentare, spese di viaggio e soggiorno, rimborso per le spese telefoniche, scopriamo i loro stipendi.

Nuovo Parlamento, quanto guadagnano deputati e senatori?

Giovedì 13 ottobre il Parlamento si è riunito per la prima volta dopo le elezioni del 25 settembre. Il primo evento è stata l’elezione di Ignazio La Russa come presidente del Senato, mentre non è ancora chiaro chi prenderà questo ruolo alla Camera. Ma quali saranno gli stipendi del nuovo Parlamento? I senatori e i deputati sono dipendenti pubblici e devono sottostare ad un tetto massimo di compenso, pari a 240mila euro lordi l’anno.

L’indennità parlamentare è considerata un reddito da lavoro dipendente, quindi è obbligatorio pagare le tasse, e comprende rimborsi e la diaria. Per senatori e deputati l’indennità è di 5mila euro netti al mese. Lo stipendio lordo di un parlamentare è di oltre 10mila euro al mese.

I rimborsi dei parlamentari

Queste somme comprendono i rimborsi, come il “rimborso delle spese per l’esercizio del mandato“, pari a 3.690 euro al mese.

Senatori e deputati hanno anche un rimborso di 1.200 euro l’anno per le spese telefoniche e un “rimborso delle spese accessorie di viaggio” che va da 3.323 a 3.995 euro ogni tre mesi. Hanno tessere per viaggiare gratis, quindi le spese accessorie riguardano il viaggio dalla propria residenza alla stazione o all’aeroporto. Oltre a questi rimborsi esiste la diaria, rimborso per le spese di soggiorno a Roma, di circa 3.500 euro al mese.