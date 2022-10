Nuovo record su Spotify: ecco qual è l’album più ascoltato in un singolo giorno

Con Midnights un ritorno "da sogno" di una delle regine indiscusse del pop: Taylor Swift

Da anni siamo abitutati ormai a vedere record su recod in classifica Spotify, il tormentone che prende piede e macina visite su visite sulla piattaforma digitale. Ma cosa succede quando un’artista dalla carriera decennale e affermata a livello internazionale da anni torna alla ribalta con un disco nell’era della musica digitale?

Semplice: infrange ogni record.

Questa è la sorte del nuovo album di Taylor Swift, Midnights, che in meno di ventiquattro ore è diventato l’album più ascoltato di sempre in un singolo giorno.

LEGGI ANCHE: Funerali Francesco Valdiserri, folla di persone tra cui anche la premier Giorgia Meloni

Taylor torna con Midnights e si prende le classifiche

Risultati sorprendenti anche per una pop star di livello internazionale di Taylor Swift, che ha espresso la propria felicità su Twitter: «Come sono fortunata ad aver voi là fuori capaci di far succedere qualcosa di così incredibile? Cioè, cosa è appena successo?».

Si tratta del decimo album in studio per Taylor, dopo gli episodi folk con Folklore ed Evermore, Midnights è in pratica un concept album con soggetto 13 notti insonni vissute dall’artista, nelle quali essa si abbandona a pensieri, sogni e (pochi) incubi.