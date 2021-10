Nuovo reddito di cittadinanza: decalage dell’assegno e controlli preventivi incrociati

Nuovo reddito di cittadinanza: previsto un taglio dell'assegno e più controlli preventivi. Ecco chi non sarà più idoneo a percepirlo.

Nuovo reddito di cittadinanza: quando arriverà?

In vista dell’imminente Documento programmatico di bilancio (Dpb), il premier Mario Draghi e il governo da lui guidato hanno in mente di apportare diverse modifiche per quanto riguarda la gestione della spesa pubblica e i fondi da investire in essa.

In particolare, si è parlato molto della modifica del sistema pensionistico con Quota 102, del taglio dell’Irpef e, infine, del nuovo reddito di cittadinanza.

Nuovo reddito di cittadinanza: cosa cambia?

Per il 2022 l’idea è di stanziare solo 8 miliardi di euro per il rdc, in virtù dell’ingente spesa dell’anno in corso, che ammonta già a ben 9 miliardi. Questo “sperperamento” è dovuto ai numerosi assegni emessi anche a chi non era idoneo a percepirlo.

Proprio questo sarà il punto di svolta nella modifica del sussidio statale: verrano effettuati maggiori controlli preventivi attraverso l’incrocio di più banche dati. Inoltre, dovrebbe essere introdotto un “decalage dell’assegno” – cioè una riduzione dell’importo del sussidio – che scatterebbe nel momento in cui il beneficiario dovesse rifiutare la seconda offerta di lavoro.

Nuovo reddito di cittadinanza: le parole del ministro Gelmini

Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, nel corso dell’assemblea di Confindustria Brescia si è così espressa: