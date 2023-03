Come sta Papa Francesco? Ha già subito diversi interventi ed è costretto in sedia a rotella, ma ora è stato nuovamente ricoverato.

Dopo l’ultimo ricovero preoccupano le condizioni di salute di Papa Francesco: ha già subito diversi interventi chirurgici e ha 86 anni.

Le condizioni di Papa Francesco: come sta

Il ricovero di ieri – 29 marzo – al “Gemelli” di Roma, è il secondo per Papa Francesco durante il suo mandato: il primo fu l’intervento chirurgico del 4 luglio del 2021. All’epoca si trattava di una stenosi diverticolare sintomatica del colon, effettuato però in una quadro di salute complessivamente buono per un uomo che aveva 84 anni.

Inoltre, da circa un anno il Pontefice soffre di gonalgia, un forte dolore al ginocchio che lo ha costretto a muoversi in sedia a rotelle o ad aiutarsi col bastone.

Le operazioni subite da Papa Francesco

La vita clinica di Papa Francesco è stata piuttosto attiva, sin da giovane: all’età di 21 anni, in seguito a una grave forma di polmonite, a Jorge Mario Bergoglio venne asportato a Buenos Aires il lobo superiore del polmone destro a causa di tre cisti.

Ancora, Nel corso del 2019, in gran segreto, Francesco si è sottoposto ad un piccolo intervento di cataratta agli occhi. Niente di impegnativo, ma si trattava pur sempre di un intervento, reso necessario per via dell’età.

E poi arrivano i casi più recenti e già citati, ovvero i problemi di sciatalgia e l’intervento subito nel 2021 al colon.