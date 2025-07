Nuovo scambio di prigionieri Mosca-Kiev. Zelensky: i nostri a casa

Roma, 4 lug. (askanews) – Nuovo scambio di progionieri tra Russia e Ucraina. In base a quanto stabilito dagli accordi di Istanbul, un gruppo di militari russi è stato rimpatriato e, in egual modo, altri prigionieri di guerra delle forze armate ucraine sono rientrati in patria.

Nelle immagini, si vedono gli ucraini che tornano a casa, abbracciano i loro cari e baciano la terra con la bandiera gialla e blu avvolta intorno.

I soldati russi sono arrivati in Bielorussia dove stanno ricevendo assistenza psicologica e medica, ha detto il ministero della Difesa di Mosca.

Sullo scambio si è espresso anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: “La nostra gente è a casa”, ha scritto sul proprio canale X. “Oggi, i nostri difensori che hanno combattuto per l’Ucraina in diverse regioni – la regione di Donetsk e Mariupol, le regioni di Luhansk, Kharkiv e Kherson – stanno tornando”.

“Sono combattenti delle Forze armate, della Guardia nazionale, del Servizio di guardia di frontiera dello Stato e del Servizio di trasporto speciale dello Stato”, ma ci sono anche “civili” tra i prigionieri liberati, ha aggiunto Zelensky. Lo scambio di prigionieri proseguirà e l’obiettivo di Kiev è quello di “liberare tutti gli ucraini dalla prigionia in Russia”, ha concluso il presidente ucraino.