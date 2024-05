Nuovo sciame sismico nella zona dei Campi Flegrei, paura tra gli abitanti

Napoli, 21 mag. (askanews) - Tanta paura e diversi danni a Napoli per un nuovo sciame sismico, con la scossa più forte di magnitudo 4.4 che ha colpito l'area vulcanica dI Pozzuoli e dei Campi Flegrei nella serata di lunedì 20 maggio 2024. Così forte non era mai stato avvertito; molti abitanti si ...

Napoli, 21 mag. (askanews) – Tanta paura e diversi danni a Napoli per un nuovo sciame sismico, con la scossa più forte di magnitudo 4.4 che ha colpito l’area vulcanica dI Pozzuoli e dei Campi Flegrei nella serata di lunedì 20 maggio 2024. Così forte non era mai stato avvertito; molti abitanti si sono riversati in strada e hanno deciso di passare la notte fuori anche se, per gli esperti dell’Osservatorio Vesuviano dell’lstituto nazionale di Geofisica e vulcanologia, l’attività bradisismica (di sollevamento del suolo) rientra nella norma per la zona che, con questo fenomeno, ci convive da sempre.

In ogni caso, sono state subito attivate l’unità di crisi centrale e i centri di coordinamento e soccorso in Prefettura e presso i comuni di Bacoli e Pozzuoli, e sono state predisposte delle aree d’accoglienza per gli abitanti che ne avessero bisogno. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari.

“La situazione, al momento, è di 39 nuclei familiari sgomberati in via precauzionale nella zona dei Campi Flegrei, per determinare la situazione delle rispettive abitazioni – ha detto – abbiamo molte squadre dei vigili del fuoco in via di potenziamento per le verifiche di alcune strutture per consentire alla popolazione di avere l’esatta cognizione delle rispettive abitazioni. Nella notte abbiamo disposto la richiesta di 400 brandine nelle aree di accoglienza dei comuni di Pozzuoli e Bacoli e nella IX e X decima municipalità del Comune di Napoli, per eventuali emergenze”.

Per motivi precauzionali sono state trasferite anche alcune detenute del carcere femminile di Pozzuoli al fine di mettere in sicurezza la struttura, anche se non ci sono segnali di un’evidenza immediata.

Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci ha fatto sapere di star seguendo da vicino la questione e di avere in programma, nella giornata di mercoledì 22 maggio, un vertice con la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi per decidere eventuali interventi del governo.