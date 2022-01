Nuovo Totocalcio 2022, torna dal 4 gennaio: regolamento, costo, quanto si vince, dove si gioca

Nuovo Totocalcio 2022: dal 4 gennaio gli italiani possono tornare a giocare alla "schedina" in un format completamente nuovo.

Il 4 Gennaio 2022 è stata una data a suo modo storica: quel giorno infatti segna il ritorno di uno dei giochi a pronostico più celebri e amati in Italia, il Totocalcio. Con una veste completamente rinnovata e modernizzata, il Totocalcio mira a rilanciarsi sperando di tornare, chissà, ai fasti degli anni passati quando, soprattutto negli anni ’80 e ’90, milioni di italiani giocavano e vincevano ogni fine settimana.

Un format completamente nuovo gestito sempre da Sisal e deciso dall’Agenzia Dogane e Monopoli: il Totocalcio 2022 prevede degli incontri selezionati suddivisi in due colonne separate, con partite più o meno equilibrate sulla carta ed altre di maggiore importanza.

Nuovo Totocalcio 2022: più combinazioni vincenti

Le possibilità di vittoria ed andare a premi si moltiplicano. Oltre al classico “13”, il nuovo Totocalcio permetterà agli appassionati di poter vincere anche con combinazioni minori, fino ad andare alla cassa anche con soli tre risultati indovinati.

La formula di base per vincere rimane sempre quella: azzeccare il risultato finale delle partite con il vecchio “1X2”. La sostanziale differenza rispetto al classico Totocalcio che ha accompagnato generazioni di italiani e che questa versione permetterà ben sei tipologie di pronostico: 3, 5, 7, 9, 11 o 13 partite. Il costo minimo per giocare è di 1 euro.

Nuovo Totocalcio 2022: due elenchi

Anche la modalità di gioco è completamente cambiata prevedendo la divisione delle gare in due diversi pannelli.

Nel primo elenco, in cui sono presenti otto eventi in totale, sono inserite le partite più equilibrate, scelte tra quelle che si disputeranno tra il sabato pomeriggio e la domenica sera nel campionato italiano e in quelli esteri. Il secondo elenco, invece, è dedicato alle partite di maggior interesse.

Nuovo Totalcio 2022: la prima schedina

Per questa prima schedina le giocate si sono aperte dalle 7 di mattina del 4 gennaio e si chiuderanno solamente alle 12:30 di domenica 9 a poche ore dalle ultime partite in schedina.

Ecco nel dettaglio le partite suddivise nei 2 elenchi:

Prima colonna “match obbligatori”: Villarreal-Atletico Madrid; Torino-Fiorentina; Clermont-Reims; Empoli-Sassuolo; Genoa-Spezia; Roma-Juventus; Cagliari-Bologna; Hertha Berlino-Colonia.

Seconda colonna, “match opzionali”: Inter-Lazio; Udinese-Atalanta; Venezia-Milan; Napoli-Sampdoria; Hellas Verona-Salernitana; Siviglia-Getafe; Bochum-Wolfsburg; Lione – Psg; Rayo Vallecano-Betis; Deportivo Alaves-Athletic Bilbao; Osasuna-Cadice; Nantes-Monaco.