Nuovo trailer di Indiana Jones e il Quadrante del Destino

Milano, 8 apr. (askanews) – La Star Wars Celebration di quest’anno ha preso il via in modo spettacolare a Londra, con le star e i filmmaker di Indiana Jones e il Quadrante del Destino che hanno sorpreso i fan con la presentazione del nuovo trailer e con uno sguardo esclusivo al film, oltre al nuovo poster internazionale. All’evento erano presenti gli attori Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen, il regista e co-sceneggiatore James Mangold e la produttrice Kathleen Kennedy, con un messaggio della star Harrison Ford, e hanno svelato nuovi dettagli sull’attesissimo capitolo dell’iconico franchise. Il film, che sarà l’ultima avventura di Harrison Ford nei panni di Indiana Jones, sarà presentato in anteprima al Festival di Cannes il 18 maggio e arriverà il 28 giugno nelle sale italiane.

Nel lungometraggio Lucasfilm Indiana Jones e il Quadrante del Destino, Harrison Ford torna nel ruolo del leggendario eroe archeologo insieme a Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Dolor y gloria), John Rhys-Davies (I predatori dell’arca perduta), Toby Jones (Jurassic World – Il regno distrutto), Boyd Holbrook (Logan – The Wolverine), Ethann Isidore (Mortale) e Mads Mikkelsen (Animali Fantastici – I segreti di Silente). Diretto da James Mangold, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, mentre Steven Spielberg e George Lucas sono i produttori esecutivi. La colonna sonora è composta ancora una volta da John Williams, che ha firmato le musiche di ogni avventura di Indiana Jones a partire dall’originale I predatori dell’arca perduta nel 1981.