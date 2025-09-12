Nuovo video del sospetto killer di Charlie Kirk: l'FBI: aiutateci

Orem (Utah), 12 set. (askanews) – L’Fbi ha diffuso un nuovo video in cui si vede un uomo, il sospetto assassino dell’attivista conservatore Charlie Kirk, rinnovando l’appello ai presenti al campus dell’Utah Valley University durante il discorso del 31enne poi ucciso da un colpo, di aiutare nelle indagini.

Le immagini mostrano un uomo con cappellino da basket, occhiali scuri, pantaloni scuri e maglietta nera con la bandiera Usa, che corre su un tetto, scende dal bordo dell’edificio e cade a terra.

Si ritiene che il sospetto sia fuggito nel quartiere dopo aver sparato: non è ancora stato identificato.

“Ha lasciato alcune impronte delle mani e ci sono alcune macchie, alcuni punti da cui cercheremo di raccogliere il dna – ha spiegato Beau Mason, Commissario per la Pubblica Sicurezza dello Utah – c’è un’impronta di scarpa che ci permette di identificare chiaramente il sospettato come un uomo che indossava scarpe da tennis Converse”.

Lungo la strada che il sospettato ha fatto per fuggire, gli investigatori hanno affermato di aver trovato anche un fucile da caccia ad alta potenza.

Kirk era una delle principali voci pro-Donald Trump negli Stati Uniti. L’Fbi ha anche condiviso foto dello stesso sospetto. E Spencer Cox, Governatore dello Utah ha rilanciato l’appello a contribuire alle indagini:

“Al momento non possiamo svolgere il nostro lavoro senza l’aiuto dei cittadini – ha detto – il pubblico ha risposto alla nostra richiesta e finora abbiamo ricevuto più di 7.000 segnalazioni e indizi. Vorrei solo sottolineare che l’Fbi non riceveva così tante segnalazioni dal pubblico tramite i media digitali dai tempi dell’attentato alla maratona di Boston”.