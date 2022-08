Nuovo video su Sanna Marin che si difende: “Fatti privati in ambiente privato”

Sul profilo Instagram di un suo amico social compare il nuovo video su Sanna Marin che però con i media si difende: “Fatti privati in ambiente privato”

Non c’è pace per la governante più giovane dell’Europa con aspirazioni Nato, il nuovo video su Sanna Marin divide i cittadini con la diretta interessata che si difende: “Fatti privati in ambiente privato”. Il frame in cui la premier finlandese è in atteggiamenti intimi con uno sconosciuto sta suscitando scalpore perché arriva a 24 ore da un primo in cui la Marin si era scatenata in discoteca, tanto scatenata che lei stessa ha accettato di fare un test antidroga il cui risultato saranno resi noti e pubblici in settimana per fugare ogni dubbio.

Nuovo video su Sanna Marin che si difende

Intanto però in Finlandia è emerso un nuovo video che ritrae la premier Sanna Marin in atteggiamenti intimi con uno “sconosciuto” mentre balla in un club di Helsinki. Si tratta di fatti avvenuti il 6 agosto, durante il medesimo week end da cui era stato carpito il primo video. Intervistata da Now This la Marin ha risposto che quello era un “video privato relativo ad un intervento privato”. Tuttavia alcuni media fanno notare che quel weekend la premier era nel pieno delle sue funzioni.

L’ipotesi: profilo amico hakerato da Mosca

La lettura è che la Marin aveva una vacanza in programma che aveva cancellato ma senza passare i poteri al ministro della Difesa, il che la rendeva “in servizio” in ore in cui aveva atteggiamenti che con il servizio di un governate di massimo livello hanno poco a che fare. Sull’origine del video intanto ci si interroga e l’esperto di cybersicurezza Petteri Järvinen ha evocato, su Iltalehti, la possibilità che i russi abbiano hackerato il telefono o gli account social di qualche amico della Marin.