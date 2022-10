Nutrizione e Salute: dopo il Covid supplementazione ed esercizio

Milano, 3 ott. (askanews) – “La nutrizione, la supplementazione e l’esercizio fisico sono fondamentali in questo periodo di post pandemia. Sia nei soggetti che sono stati colpiti dal Covid e quindi presentano il Long Covid, sia nelle persone che invece sono state sottoposte alle restrizioni della vita quotidiana, come i lavoratori che hanno dovuto lavorare da casa in modo più sedentario”. Lo ha detto il professor Fabrizio Angelini, endocrinologo e presidente nazionale SINSEB, Società italiana di

Nutrizione, Sport e Benessere.

“A livello nutrizionale – ha aggiunto – conviene quindi abbassare il consumo di carboidrati raffinati, aumentare il contributo delle proteine, avere un’alimentazione ricca di verdura e integrare con acidi grassi, con gli Omega 3, degli antiossidanti che contrastino lo stato infiammatorio legato all’eccesso di peso e alla sedentarietà. Come supplementazione importantissimi gli Omega 3, ma anche alcuni prodotti che supportano l’esercizio fisico, che è fondamentale, come la creatina, ma anche le

proteine, da assumere con regolarità durante il giorno e non soltanto la sera”.