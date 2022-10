Nutrizione e salute: quali alimenti ridurre e quali aumentare

Milano, 3 ott. (askanews) – “Le patologie più comuni che affliggono le persone in tutto il mondo sono quelle cronico degenerative. Per ridurne lo sviluppo e migliorare le condizioni la nutrizione gioca un ruolo importante”. Lo ha detto la professoressa Hellas Cena, docente di Dietetica e Nutrizione Clinica all’Università di Pavia, intervenendo a Milano al Master Nutrition Course organizzato da The Inflammation Research Foundation con Equipe Enervit e il patrocinio di SINSEB.

Ovviamente pe la professoressa il primo punto fondamentale è seguire un corretto bilanciamento dei nutrienti.

“Ci sono alimenti – ci ha detto – che è bene cercare di ridurre: meno eccesso di sale, zucchero, alcol, no a troppi grassi di origine animale. Ci sono invece alimenti di cui è bene anche aumentare il consumo, come le verdure, anche a foglia verde, la frutta, l’olio d’oliva e il pesce che contiene Omega 3. Direi che questi sono gli ingredienti base di cui non dimenticarci mai nel nostro piatto”.