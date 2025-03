Nutrizione sana, correttezza e trasparenza delle informazioni

Roma, 11 mar. (askanews) – Stare a tavola è un’esperienza gratificante e coinvolgente che coniuga gusto, rapporti interpersonali, cultura, tradizione e benessere. Non è pertanto opportuno ridurla a una mera assunzione di calorie e nutrienti, mettendo in guardia i consumatori con avvisi di pericolo o messaggi negativi.

È quanto emerso durante la conferenza sulla “Positive Nutrition”, promossa dall’Ambasciata d’Italia in Svizzera e dall’Agenzia ICE di Berna, presso il Bellevue Palace a Berna.

Per l’occasione si è parlato del NutrInform Battery, uno strumento innovativo pensato per fornire informazioni chiare e trasparenti sugli alimenti e sulle bevande consumati, evidenziando le porzioni consigliate dai nutrizionisti e il relativo apporto di calorie, sale, zuccheri e grassi per seguire una corretta alimentazione.

A differenza di altri sistemi di etichettatura, il NutrInform non punta a dissuadere i cittadini dal consumo di determinati alimenti, ma a stimolare un equilibrio della dieta nella sua interezza.

Fondamentale quindi la correttezza e la trasparenza delle campagne di informazione sulle diete alimentari, e in questo senso, come evidenziato dagli interventi, il NutrInform Battery offre solo dati oggettivi e non interpretazioni arbitrarie:

Gian Lorenzo Cornado, Ambasciatore d’Italia in Svizzera:

“Contrariamente al Nutriscore e ad altre etichettature a semaforo, il NutInform Battery non demonizza alcun alimento poiché ogni cibo può far parte di una dieta equilibrata se consumato nelle giuste porzioni e frequenze di consumo. Esprimo il mio sincero ringraziamento al Governo Meloni, al Ministro Tajani e al Ministro Lollobrigida per l’impegno profuso nel promuovere un’informazione adeguata e nel rifiutare qualsiasi forma di denigrazione dei prodotti alimentari”.

L’evento ha offerto l’opportunità di confrontarsi con una platea qualificata, composta da esponenti del settore agroalimentare, nutrizionisti e operatori locali. Un momento prezioso per sottolineare l’importanza della dieta mediterranea e il grande impegno che in questo senso i prodotti italiani testimoniano nel mondo.

Samuele Porsia, Direttore Agenzia ICE di Berna:

“Noi facciamo come Ice uno sforzo importante nel promuovere la nostra dieta mediterranea, ricordiamo che in Svizzera l’Italia è il primo esportatore di prodotti agroalimentari, quindi da questo evento ci aspettiamo un ritorno molto importante, con la presenza di prodotti italiani che tengono conto dell’aspetto nutrizionale con il NutInform nei menu della ristorazione così come nei supermercati”.