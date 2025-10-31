Nvidia fornirà 260 mila chip alla Corea del Sud

Milano, 31 ott. (askanews) – Il colosso statunitense dei semiconduttori Nvidia ha annunciato che fornirà 260 mila dei suoi chip più avanzati al governo della Corea del Sud. L’annuncio è avvenuto in seguito a un incontro tra il Ceo, Jensen Huang, e il presidente Lee Jae-Myung e i leader di Samsung, SK Group e Hyundai Motor Group a margine del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico a Gyeongju, nella Corea sudorientale.

L’azienda ha dichiarato di collaborare con Seul per “ampliare l’infrastruttura nazionale di intelligenza artificiale, attraverso l’installazione di oltre un quarto di milione di unità di elaborazione grafica (gpu) Nvidia nei cloud sovrani e nelle fabbriche di IA del Paese”.

Nvidia, inoltre, sta collaborando con industrie, tra le quali Samsung, università e istituti di ricerca coreani per sviluppare una tecnologia di rete AI-RAN intelligente e a basso consumo, in grado di ridurre i costi di elaborazione e prolungare la durata della batteria dei dispositivi, delegando le attività di calcolo della Gpu alla stazione base della rete.