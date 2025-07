Nvidia riprenderà a breve vendite in Cina di un chip per l'IA

Milano, 16 lug. (askanews) – Nvidia riprenderà la vendita in Cina di un suo chip avanzato, H20, per l’intelligenza artificiale. Lo ha annunciato la società americana sottolineando che “Il governo statunitense ha assicurato a Nvidia

che le licenze saranno concesse e Nvidia spera di iniziare presto le consegne”.

All’annuncio ha fatto seguito la visita del ceo di Nvidia Jen-Hsun Huang in Cina, il quale ha elogiato la leadership e l’innovazione di Pechino nell’intelligenza artificiale.

“Nvidia continuerà a collaborare con voi, i nostri partner di lunga data, e con molti nuovi amici per costruire un futuro prospero nell’era dell’intelligenza artificiale”, ha detto Huang.

“Entro un decennio, le fabbriche saranno alimentate da software e intelligenza artificiale, orchestrando team di robot che lavorano a fianco delle persone, realizzando prodotti intelligenti a loro volta guidati dall’intelligenza artificiale. L’intelligenza artificiale sarà centrale in ogni settore, azienda, prodotto e servizio. L’intelligenza artificiale ha innescato una nuova rivoluzione industriale e una nuova opportunità di crescita per l’incredibile ecosistema della supply chain cinese”, ha commentato il ceo di Nvidia durante il suo intervento alla fiera China International Supply Chain Expo (CISCE).

Pechino sta utilizzando la fiera della supply chain di questa settimana come un forum per rafforzare la propria immagine di difensore globale del libero scambio, in contrasto con il caos tariffario scatenato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.