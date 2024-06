Nvidia sorpassa Microsoft, è la società che vale di più al mondo

Milano, 19 giu. (askanews) - Il balzo della domanda di chip per l'intelligenza artificiale ha reso Nvidia la società a maggior capitalizzazione al mondo. Il gigante dei semiconduttori ha infatti superato Microsoft e Apple tra le società quotate in Borsa che valgono di più al mondo. Con i più rec...

Milano, 19 giu. (askanews) – Il balzo della domanda di chip per l’intelligenza artificiale ha reso Nvidia la società a maggior capitalizzazione al mondo. Il gigante dei semiconduttori ha infatti superato Microsoft e Apple tra le società quotate in Borsa che valgono di più al mondo. Con i più recenti rialzi del titolo a Wall Street il valore della società si è attestato 3.331 miliardi di dollari. Dall’inizio dell’anno, il titolo di Nvidia è in rialzo di oltre il 170% e ha ottenuto una spinta vitale nelle ultime settimane dalla trimestrale, che è stata nettamente superiore alle attese. Dalla fine del 2022, il valore di Nvidia sul mercato è aumentato di nove volte.

Il titolo di Microsoft – che tra l’altro è uno dei maggiori acquirenti dei processori di Nvidia per il suo servizio cloud Azure – ha una capitalizzazione di 3.322 miliardi di dollari. Ma la corsa di Nvidia non finisce qui: alcuni analisti prevedono infatti che l’azienda tecnologica statunitense possa raggiungere la vetta dei 5mila miliardi di capitalizzazione l’anno prossimo.