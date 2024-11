NYCanta, venerdì 27 Novembre su Rai 2 la prima puntata

Roma, 26 nov. (askanews) – New York Canta è il Festival della Musica Italiana di New York è ideato ed organizzato dall’Associazione Culturale Italiana di New York per promuovere la cultura e l’identità italiana in America e nel mondo. La 16 edizione è condotta magistralmente da Pupo. Partecipano cinque giovani artisti provenienti dall’Italia e cinque dal resto del mondo che concorrono con un brano inedito in italiano. Componenti della giuria e protagonisti del festival, Francesco Renga, Nek, Emma Muscat. In giuria anche la conduttrice Matilde Brizzi di Radio Latte e Miele. Presidente della giuria il noto giornalista, conduttore, autore televisivo e scrittore Marino Bartoletti.

Nella prima puntata condotta da Pupo con la co-conduzione di Lucrezia Mangilli e Dalila Ferrara questi gli Artisti in gara: Eda Marì con il brano Tossic, Antonio Gerardi con il brano Salvami l’Anima, Brogi con il brano Fiori del Male, Ida Elena con il brano Frida, Valetherose con il brano Invisibile. Consegna del premio Frank Sinatra e consegna del premio in memoria di Mike Bongiorno nel centenario della sua nascita. Esibizioni degli ospiti e giurati Francesco Renga, Nek, Emma Muscat al pianoforte e dell’ospite speciale Simone Grande rappresentante per l’Italia al Junior Eurovision Song Contest. Collegamento con Carlo Conti e interventi di Sasà Salvaggio e da “Un Posto al Sole” di Daniela Ioia e Imma Pirone. Media partner askanews. La manifestazione conta anche sul partenariato con Radio LatteMiele ed è patrocinata dalla Comunità Radio Televisiva Italofona, di cui fa parte anche la Rai.