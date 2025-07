Obama arrestato alla Casa bianca, il video fake diffuso da Trump

Washington, 21 lug. (askanews) – Un video fake, ma assai rivelatore di quello che è il Trump pensiero.

Il presidente degli Stati Uniti, ha pubblicato sul suo social Truth un video realizzato usando l’intelligenza artificiale, in cui Barack Obama viene arrestato nello Studio Ovale sotto gli occhi dello stesso Trump sorridente che non fa nulla per difenderlo e poi l’ex presidente viene mostrato in carcere con la giacca arancione da detenuto.

“No one is above the law”, “nessuno è al di sopra della legge”, ripetono montati in sequenza i video di repertorio di molti dei leader democratici, da Obama a Biden, Pelosi e tanti altri.

La pubblicazione del video secondo gli analisti sarebbe legata al rilancio delle accuse contro Obama di sabotaggio politico durante il periodo del “Russiagate” nel 2016 da parte dell’ex deputata democratica e attuale direttrice dell’Intelligence nazionale, Tulsi Gabbard.

Si tratta di un nuovo episodio in cui il Tyccon sdogana la comunicazione fake diffondendo sui suoi canali ufficiali immagini false realizzate con l’intelligenza artificiale, come quelle della Striscia di Gaza trasformata in un resort, o quella di lui vestito da papa. E in questo caso, potrebbe avere un’ulteriore utilità per Trump: distogliere almeno in parte l’attenzione dallo scandalo Epstein in cui rischia di rimanere invischiato personalmente a livello legale.