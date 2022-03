Cinque cittadini romeni sono stati arrestati perché costringevano le loro fidanzate a prostituirsi e prendevano il reddito di cittadinanza.

Obbligano le fidanzate a prostituirsi e prendono il reddito di cittadinanza

Gli agenti della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza di Perugia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e ad un decreto di sequestro preventivo nei confronti di cinque cittadini romeni, di cui due in carcere e tre agli arresti domiciliari. Sono indagati per i reati di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione, estorsione, truffa ai danni dello stato per indebita percezione del reddito di cittadinanza.

L’operazione ha interessato Perugia, Roma, Milano, Pavia, Lodi, Fermo e Mantova ed è stata condotta dalla squadra mobile e dal nucleo di polizia economico finanziaria, con il supporto delle unità delle squadre mobili e della guardia di finanza territoriali del reparto prevenzione crimine Lombardia della polizia di Stato.

L’indagine era stata avviata nel 2020

Le indagini erano state avviate ad agosto 2020 dalla squadra mobile di Perugia dopo la denuncia di un tentativo di estorsione realizzato da tre cittadini romeni nei confronti di un cittadino italiano che, dopo aver incontrato una connazionale si era appropriato della somma di 900 euro rinvenuta in una borsa.

L’uomo era stato preso di mira dal gruppo che lo minacciava di morte e pretendeva 3 mila euro di rimborso. Gli sviluppi hanno permesso di acquisire gravi indizi sull’esistenza di un sodalizio che operava a Perugia, formato da uomini e donne provenienti dalla Romania, dedito allo sfruttamento della prostituzione di giovani donne connazionali.

L’organizzazione reclutava ragazze provenienti dalla Romania, spesso legate sentimentalmente a componenti del gruppo, e organizzava e favoriva l’ingresso nel territorio italiano per poi obbligarle a prostituirsi con minacce e violenze.

L’attività delle vittime si svolgeva di giorno in abitazioni prese in affitto e di notte lungo la strada. Le indagini hanno permesso di ricostruire episodi di violenza fisica e psicologica sulle donne. Il guadagno ottenuto era di migliaia di euro al giorno, diviso per tutti i componenti del gruppo.

Altre sei persone sono indagate

Destinatari del provvedimento restrittivo anche altri 6 cittadini romeni che non sono reperibili. Le ricerche saranno estese anche all’estero. Sono stati effettuati accertamenti patrimoniali nei confronti di questi soggetti ed è stata accertata un’elevata disponibilità economica, ma senza fonti reddituali ufficiali. Gli indagati risultavano proprietari di numerose auto di lusso e immobili e terreni in Romania. Avevano anche accesso al reddito di cittadinanza e in pochi mesi avevano ottenuto più di 22mila euro. Il gip ha disposto il sequestro dei beni nella disponibilità degli indacati per ripristinare il danno procurato e il sequestro di 8 autoveicoli per un valore di 250mila euro.