Obbligo vaccinale, Gismondo dice la sua riguardo eventuale proroga: “Sarebbe una forzatura”

Maria Rita Gismondo boccia la proposta di Andrea Costa riguardo una possibile proroga dell'obbligo vaccinale per gli over 50.

Uno dei nodi principali della lotta al Covid-19, che vanno al di là della proroga o meno dello stato d’emergenza, è quello dell’obbligo vaccinale. Tale obbligo è stato applicato per gli over 50 con scadenza fissata in data 15 giugno 2022.

A tal proposito, c’è chi vorrebbe prorogare quest’obbligo, come il sottosegretario alla salute Andrea Costa.

Maria Rita Gismondo dice la sua sulla proroga dell’obbligo vaccinale

L’ipotesi di Costa non è stata vista di buon occhio da Maria Rita Gismondo, nota direttrice del laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano. Il suo timore è che una scelta del genere oltre ad essere una forzatura potrebbe risultare estremamente impopolare e decisamente poco necessaria vista l’alta adesione alla campagna vaccinale anche da parte degli over 50.

Le parole della Gismondo

Le sue parole sono state riportate dall’Adnkronos, che ha intervistato la dottoressa Gismondo. “Prorogare l’obbligo di vaccinazione anti Covid per gli over 50 dopo il 15 giugno farà crescere solo la tensione sociale che già è alta“. Questo è in sintesi il pensiero di Gismondo. Inoltre, riguardo l’ipotesi avanzata da Costa, la direttrice si è espressa affermando che sarebbe “una forzatura, tenendo conto della situazione che stiamo vivendo e soprattutto della percentuale altissima di popolazione già vaccinata“.