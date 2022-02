Obbligo vaccinale over 50: la Camera dei deputati ha approvato il dl con 189 voti favorevoli: il decreto verrà esaminato a breve dal Senato.

La Camera dei deputati ha approvato in modo definitivo il decreto legge che comprende l’obbligo vaccinale per gli over 50. Il dl ha ottenuto il via libera con 189 voti favorevoli, 44 voti contrari e 57 astenuti e verrà a breve sottoposto all’esame del Senato.

Obbligo vaccinale over 50, via libera della Camera al dl: 189 sì, 44 no e 57 astenuti

Nel tardo pomeriggio di giovedì 24 febbraio, la Camera ha votato il decreto legge sull’obbligo vaccinale per gli over 50, approvandolo con 189 voti favorevoli, 44 voti contrari e 57 astenuti. Ad astenersi dal voto, in particolare, sono stati i deputati della Lega.

Dopo aver ricevuto la fiducia, il decreto legge verrà inviato a Palazzo Madama e sottoposto all’esame del Senatoattraverso una nuova votazione.

La scadenza del dl è fissata per il prossimo 7 marzo.

Durata e caratteristiche dell’obbligo vaccinale in Italia

L’obbligo vaccinale destinato alle persone che hanno superato i 50 anni d’età, che diventerà legge se riceverà la fiducia al Senato, è stato introdotto l’8 gennaio 2022 e rimarrà in vigore fino al 15 giugno 2022.

Dall’obbligo, sono stati esentati tutti i cittadini italiani che non possono ricevere il farmaco in quanto la somministrazione rappresenterebbe un pericolo per la salute.

Una simile condizione deve essere avvalorata e dimostrata da specifiche condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale del soggetto oppure dal medico vaccinatore, nel pieno rispetto delle circolari diramate dal Ministero della Salute.