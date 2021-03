Obbligo di vaccino per medici ed infermieri, Mario Draghi orientato verso una svolta normativa con il "supporto" del guardasigilli Cartabia

Il governo studia un decreto sull’obbligo di vaccino per medici ed infermieri. In attesa dei dati Agenas sulla copertura dei dipendenti di Asl, ospedali, Rsa e strutture private e accreditate il ministero della Salute ci sta seriamente pensando. La questione è spinosa perché coinvolge diversi aspetti della gestione della Cosa Pubblica, ma l’impressione è che a livello di Esecutivo quanto meno una rotta da seguire in ipotesi ci sia.

E forse non solo in ipotesi.

Il sottosegretario Costa: “Obbligo subito”

Lo aveva confermato già il sottosegretario ed esponente di Noi con l’Italia Andrea Costa in una intervista radiofonica a Rai Radio 1. “Dobbiamo introdurre subito l’obbligo vaccinale per il personale sanitario. Non è accettabile che un cittadino bisognoso di cure entri in una struttura sanitaria e corra il rischio di essere contagiato da chi dovrebbe curarlo e tutelarlo. Tutto questo è surreale.

I pazienti hanno il diritto di entrare in ospedali sicuri e controllati. Medici, Infermieri, Oss dovrebbero vaccinarsi non solo per senso di responsabilità ma anche per dovere etico di proteggere se stessi e coloro che assistono. Il vaccino è il dispositivo di protezione individuale più importante che abbiamo contro il Covid-19. Pertanto, auspico un intervento normativo in tempi rapidissimi. È un provvedimento di buon senso. Sbaglia chi ne fa una battaglia ideologica”.

Obbligo di vaccino: si attendono i numeri

Saranno i numeri dell’agenzia sanitaria nazionale delle Regioni ad indicare come procedere, ma saranno poi i testi di diritto costituzionale a decidere. La strada di un intervento legislativo è richiesta da molti. In buona sostanza andrebbe così: si vuole lavorare in una corsia di ospedale o in una RSA ci si deve vaccinare. Fonti di Palazzo Chigi dicono che l’ipotesi sarebbe in punta di penna del premier Mario Draghi. Il problema è però rappresentato dalle potenziali ma concrete eccezioni di costituzionalità. Proprio per questo la Presidenza del Consiglio ha tirato in barca per questa possibile svolta il ministro della Giustizia Marta Cartabia, che è anche ex presidente della Consulta.

Divisioni “soltanto” politiche

E sul tema ci sono divisioni anche forti e poco ortodosse, come testimoniato dalle minacce di morte arrivate alla senatrice Licia Ronzulli che dell’obbligo vaccinale ai sanitari è sponsor. A dire il vero il problema è più politico che legato alla “base”. I refrattari alla vaccinazione obbligatoria fra i camici banchi sono davvero pochi. Chi vive in corsia ogni giorno il dramma quotidiano del covid e ha anche strumenti privilegiati per valutare la fragilità del contesto non ha molto da pensarci. Solo 24 ore fa, il 25 marzo, il governatore della Liguria Giovanni Toti aveva invocato proprio un intervento diretto del governo a livello legislativo. Lo aveva fatto sulla scorta di alcuni cluster sanitari innescati da operatori no vax.