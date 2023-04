"Obiettivo Terra" 2023, Pecoraro: pronti per la premiazione

Roma, 19 apr. (askanews) – Pronti per la premiazione di “Obiettivo Terra” 2023, il contest sulle Aree protette italiane più noto, apprezzato e insignito di

patrocini e riconoscimenti. Ma sono la natura, le peculiarità e gli incantevoli scorci della nostra bellissima penisola, custoditi dalle Aree protette italiane, i veri protagonisti della rinnovata consapevolezza ambientale che, attraverso meravigliosi scatti fotografici, cattura non solo l’attenzione ma soprattutto

le emozioni dei fotoamatori. Un successo che conferma quanto il concorso, promosso da Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana, con la main partnership di Cobat e la digital partnership di Bluarancio sia apprezzato. Lo presenta in video ad askanews il presidente di Fondazione Univerde, Alfonso Pecoraro Scanio

La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 21 aprile, dalle ore 10:00, e si svolgerà in diretta streaming phygital, in collegamento da Palazzetto Mattei in Villa Celimontana a Roma (via della Navicella, 12), alla vigilia delle celebrazioni per la 54a Giornata Mondiale della Terra. All’autore dello scatto vincente sarà riconosciuto il Primo Premio “Mother Earth Day” del valore di 1.000 euro, la copertina del volume “Obiettivo Terra 2023: l’Italia amata dagli italiani”, dedicato al concorso, oltre all’onore di vedere esposta al pubblico la gigantografia della propria foto sulla facciata di Palazzetto Mattei, sede della Società Geografica Italiana.