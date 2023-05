Un Achille Occhetto inedito e quasi “biblico” ha dato la sua paradossale spiegazione del disastro in Emilia Romagna: “Quella tragedia è stato Dio che ha visto i ragazzi con la vernice inascoltati“. L’allusione, sardonica ovviamente, è stata alla battaglia di Ultima Generazione per mettere in guardia contri i rischi del cambiamento climatico e la necessità di preservare l’ambiente.

Occhetto, la tragedia in Emilia e i “ragazzi con la vernice”

Una battaglia che ha portato gli attivisti a gesti eclatanti fra cui i blocchi stradali e l’imbrattamento di monumenti nazionali. Ed ospite del talk show In Onda insieme alla segretaria del Pd, Elly Schlein, il suo “predecessore” Achille Occhetto, come lo ha definito Dagospia, ha “lasciato di stucco la giovane leader”. Lei, e secondo la testata, i conduttori David Parenzo e Concita De Gregorio. Occhetto lo avrebbe fatto con la sua spiegazione su cosa sia successo in Emilia Romagna e sul perché.

“Ci penso io a far capire a chi non ascolta”

Ha detto Occhetto: “È stato il Signore che ha creato la terra, che da tempo vedeva questi ragazzi che con la vernice lanciavano allarmi ma erano inascoltati”. Poi: “E allora il Signore ha detto loro: ‘Ci penso io a fare capire chi non vi ascolta’. E ha fatto come quando mandò l’invasione delle cavallette. Così in tre giorni ha inviato la pioggia di sei mesi”. La replica di Parenzo stata perplessa: “Certo che sentire un famoso ateo come lei parlare di Dio…”.