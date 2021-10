Occhiali da sole da uomo: le tendenze autunno-inverno

Gli occhiali da sole da uomo si distinguono per vari modelli: da quelli da aviatore sino ad altri dalle linee semplici e lenti colorate o marroni.

Sono alleati preziosi e importanti dell’outfit e abbigliamento di ogni uomo, una compagnia preziosa anche perché attirano e catturano lo sguardo altrui. Sono gli occhiali da sole da uomo, un accessorio imprescindibile anche durante la stagione autunnale. Vediamo cosa propongono le ultime tendenze in merito e quali promozioni e offerte da non perdere.

Occhiali da sole da uomo

Sono alleati preziosi non solo per proteggere dal sole o schermarsi dai flash e le luci artificiali, ma assolvono a diversi compiti, tra cui guidare, fare sport o anche rimediare a una notte folle, regalarsi un tocco di mistero e di fascino in più. Gli occhiali da sole da uomo rendono il proprio outfit maggiormente alla moda dandogli quel fascino e classe in aggiunta di cui è impossibile fare a meno, anche per catturare l’attenzione femminile.

Vi è sempre un buon motivo per poterli indossare e la cosa importante è scegliere un paio che sia adatto al proprio viso, ma anche stile. Si distinguono per forme della montatura diverse, come gli aviator, molto in voga e apprezzati passando per i wayfarer oppure per linee innovative e futuristiche per essere sempre al passo con i tempi e distinguersi dalla massa.

Molto importante scegliere la montatura anche in base alla forma del viso.

Inoltre, a differenza degli occhiali da sole femminili che sono più sinuosi, quelli da uomo tendono a caratterizzarsi per linee semplici ed essenziali, sebbene vi siano diverse possibilità e opzioni di scegliere quello che sia maggiormente adatto per ognuno, anche in base al proprio stile e personalità.

Il colore è un’altra caratteristica da considerare e deve armonizzarsi sia con l’incarnato che i capelli. Per un paio di occhiali da sole adatti al periodo autunno-inverno, si consiglia di puntare su lenti dalla montatura verde, blu o anche argento.

Ogni lente ha una propria nuance da scegliere anche in base a caratteristiche o difetti della vista. Per esempio, le lenti gialle si adattano molto bene per giornate nebbiose o nuvolose, tipiche del periodo autunnale.

Occhiali da sole da uomo: trend autunnali

Per chi ama la moda e vuole essere sempre trendy, quindi aggiornato anche sulle ultime novità riguardo gli occhiali da sole da uomo si consiglia di dare una occhiata alle ultime tendenze che propongono sempre ottimi modelli da sfoggiare durante la stagione autunnale. Sebbene nei periodi autunnali, la luce sia meno intensa e gli occhiali da sole sono sempre un accessorio da avere a portata di mano.

Le tendenze puntano su linee classiche e pulite, oltre che oversize, a differenza della stagione estiva con modelli anche più appariscenti. Per quanto riguarda questo accessorio maschile, le tendenze si ispirano alle icone del passato con un ritorno al vintage che si caratterizza per montature realizzate in metallo con una gamma molto varia per i colori delle lenti.

Per esempio, il noto marchio di occhiali da sole Persol punta a un accessorio con la montatura in acetato che si trova nei colori del nero e del marrone, perfetti per il periodo autunnale. Le lenti sono sfumate, ma ci sono anche modelli maggiormente esclusivi e iconici con le lenti placcate in oro 24k e dettagli sotto il ponte nasale che richiamano un po’ lo stile degli anni ’30.

Altri stilisti e marchi li propongono in forme molto grandi, oversize con montature che prendono ispirazione dal periodo degli anni ’50 e ’70 con una combinazione di acetato e metallo. Ci sono anche i Ray-ban, i classici occhiali da sole da aviator che sono proposti in forme esagonali e aste piatte con tonalità in bronzo insieme a nuance quali nero, oro, argento, ecc. Ci sono anche montature in metallo dagli inserti in pelle nera oppure lenti animalier per osare e uscire dalla massa.

Occhiali da sole da uomo Amazon

I modelli, come si è visto, sono davvero tanti, ma sul sito di Amazon, si possono trovare anche a sconti e prezzi da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare alcune caratteristiche riguardo questo articolo. La classifica qui sotto propone i tre migliori paia di occhiali da sole da uomo accompagnati da una breve descrizione tra quelli più in voga e voluti dai consumatori di questo e-commerce.

1)GreenTreen occhiali da sole polarizzati

Un occhiale da sole che si adatta sia per l’uomo che la donna con le aste in legno di bambù e le le lenti polarizzate con una ottima protezione dai raggi UV. I vetri delle lenti sono arrotondati. Adatti a qualsiasi condizione atmosferica e attività da fare all’aperto. Hanno un cinturino in legno e molto delicati sulla pelle, per gli occhi. Si trovano in tantissimi colori: arancione, grigio, marrone, legno, oro, blu, ecc.

2)Oakley Frogskins occhiali unisex

Sono occhiali in lucidato trasparente di colore bianco. Molto leggero, dalla visione nitida. Sono abbastanza robusti, nonostante le aste in plastica. Danno la sensazione di avere un pezzo di storia. Disponibili nei colori bianco, blu, argento, viola, arancione, ecc. In vendita con lo sconto del 13%. Un prodotto Amazon’s Choice.

3)Polaroid PLD 1013/S

Sono occhiali da sole da uomo rotondi con lenti polarizzate e materiale leggero con montatura in policarbonato. Molto moderni e completi di custodia protettiva. In vendita con lo sconto del 55%. Sono disponibili nei colori marroni, blu e anche nero.